Llega la terrorífica historia de “El conjuro 4: Últimos ritos”

New Line Cinema trae la novena entrega del universo cinematográfico, de “El conjuro”, que presenta a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se ven envueltos en otro aterrador caso.

Desde el 4 de septiembre se encuentra en salas de cine, la terrorífica historia de “El Conjuro 4: Últimos Ritos” (The Conjuring: Last Rites), dirigida Michael Chaves y producida por James Wan y Peter Safran. La nueva entrega de esta saga de terror y suspenso lleva a las pantallas a la famosa pareja paranormal que regresa de su retiro para investigar un caso relacionado con misteriosas criaturas y se ven obligados a resolverlo todo por última vez.

“El Conjuro 4: Últimos Ritos” ofrece otro terrorífico capítulo del icónico universo cinematográfico del “Conjuro”, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen por última vez para interpretar a los famosos investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren en una poderosa y escalofriante entrega de la franquicia, donde se experimenta el caso que golpea el núcleo de la misión de Ed y Lorraine y ataca el corazón mismo de la familia Warren... su hija, Judy.

Distribuida por Warner Bros. Pictures “El Conjuro 4: Últimos Ritos” (The Conjuring: Last Rites) llega desde el 4 de septiembre para aterrorizar en las salas de cine con una nueva historia de los Warren, pero esta vez la criatura los estará esperando.

