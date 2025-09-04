Hacen llamado a los países para que garanticen a migrantes el acceso a las ofertas institucionales

Diferentes organizaciones sociales y ONG hicieron un llamado a los diferentes países del mundo para que los migrantes que traspasan las fronteras puedan, antes que nada, poder acceder a las ofertas institucionales, entre ellos, la salud. Así lo indicaron en el marco del XV Foro Mundial de Migración y Desarrollo en Riohacha.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Implica que tiene que haber otros actores que puedan mitigar, que puedan facilitar y que puedan apoyar y acompañar claramente a los programas nacionales en los diferentes gobiernos en este proceso tan complicado”, así lo indicó Mónica Negrette, coordinadora médica en Colombia y Panamá de Médicos Sin Fronteras.

Por otra parte, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, destacó que, por primera vez, se pudiera tener un espacio en este Foro Mundial para visibilizar las problemáticas que enfrentan las personas de la comunidad LGTBIQ+, y también se refirió en este sentido.

“16 países siguen condenando a la pena de muerte o al encarcelamiento a las personas de sexo género diversas, hay muchos para que si bien no tienen normas de sanciones si hay alto casos de violencia”, sostuvo.

¿Qué se debe hacer?

Ante esta realidad, las organizaciones civiles, sociales y las ONG dijeron que las organizaciones deben cambiar sus políticas de migración que permita que los migrantes puedan ser atendidos, más no rechazados.

Por ello, sostuvieron que le estigmatización sigue siendo uno de los grandes problemas en el mundo.