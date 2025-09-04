Gobernación de Santander responde por el no pago a algunos trabajadores de la secretaría de salud

Bucaramanga

Más de 80 trabajadores adscritos a la secretaría de salud de Santander no han podido recibir el pago de su salario correspondiente al mes de agosto debido a una resolución emitida por el ministerio de salud que cambió el presupuesto con el que se debían hacer estos pagos.

Esta decisión por parte del Ministerio de Salud había sido alertada en su momento por el gobernador Juvenal Díaz Mateus quien aseguraba que "sale una resolución que nos ordena pagar con recursos de libre destinación la nómina de los técnicos de la Secretaría de Salud que se paga con el sistema general de participaciones sin ninguna transición" y que esto podría generar afectaciones a las finanzas en el departamento.

Lea también: Crisis financiera en el hospital de Floridablanca: Gobernación anunció recursos para cubrir pasivos

Agregó el mandatario que son cerca de 14 mil millones de pesos que tendría que asumir la gobernación para hacer el pago de la nómina de estos trabajadores por lo que insiste en que se debe hacer un plan de transición y que si se debe hacer hacer este cambio, sería el próximo año.

El mandatario aseguró que el dinero para hacer los pagos está pero que no pueden hacer los giros debido a que el presupuesto de libre destinación ya está establecido para el 2025 por lo que hacen un llamado al ministro de salud para que se eche para atrás esta decisión por lo menos este año y ya se pueda hacer la modificación para el presupuesto del 2026.