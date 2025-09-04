Extorsión en Cúcuta mantiene en alerta a comerciantes

Cúcuta.

La extorsión continúa siendo un desafío para el comercio en Cúcuta, afectando a empresas de diversos sectores, incluidas distribuidoras de bebidas, y generando preocupación entre empresarios y gremios.

En entrevista con Caracol Radio, el mayor Luis Franco, comandante del Gaula de la Policía Metropolitana de Cúcuta, confirmó que en lo que va del año se han registrado cerca de 100 capturas relacionadas con extorsión, incluyendo operaciones contra grupos locales y organizaciones al margen de la ley. Sin embargo, el oficial reconoció que el delito persiste y que las acciones policiales no han logrado eliminarlo.

Franco señaló que los grupos más activos en extorsión incluyen al ELN, vinculado a ataques recientes contra vehículos de empresas, y estructuras locales como Los AK47, responsables de intimidaciones a comerciantes formales y pequeños negocios.

El oficial destacó que la denuncia de las víctimas ha sido clave para aumentar las capturas y orientar las operaciones.

A pesar de estas intervenciones, empresarios y gremios, incluyendo la ANDI, advierten que la incertidumbre y el temor siguen afectando la actividad económica en la ciudad.

Las extorsiones generan no solo pérdidas económicas, sino también impactos en la logística y disponibilidad de productos en el mercado local.

“Este delito no ha desaparecido, y la colaboración de la ciudadanía es fundamental para identificar a los responsables y facilitar las investigaciones”, afirmó Franco.

La situación refleja un desafío constante para Cúcuta, donde la combinación de estructuras criminales locales y organizaciones más grandes mantiene en alerta a comerciantes y autoridades por igual.