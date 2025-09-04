Exposición fotográfica visibiliza el liderazgo de las mujeres en la construcción de paz en Cartagena

Cartagena

La ciudad será escenario de una muestra inédita que rinde homenaje al liderazgo y la resiliencia de las mujeres. Se trata de la exposición fotográfica “Cartagena Resiliente: Mujeres que construyen vida y territorio”, una iniciativa que reúne 34 imágenes que narran, a través del lente y la voz de sus protagonistas, las luchas cotidianas y comunitarias que sostienen a Cartagena desde sus barrios populares.

La exposición se enmarca en el proyecto “Cartagena Resiliente por la Paz: Estrategias de autonomía económica y construcción de paz”, liderado por el Movimiento por la Paz – MPDL Colombia, en alianza con la Fundación Hogar Juvenil, con el financiamiento del Ayuntamiento de Madrid. Para su realización se contó con la colaboración creativa del colectivo Imagina Cartagena Lab y el respaldo del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena (CFCE), que se sumaron a este esfuerzo colectivo para visibilizar las voces de las mujeres que habitan y transforman la ciudad.

21 mujeres locales y migrantes, integrantes de diversas organizaciones y colectivas de Cartagena, participaron en un laboratorio creativo que les permitió narrar sus territorios, resignificar sus experiencias y proyectar sus luchas a través de la fotografía. El proceso se desarrolló en talleres que abordaron temas como equidad de género, cuerpo y memoria.

Las imágenes recorren barrios como Olaya Herrera, Blas de Lezo, El Educador, 9 de abril, El Pozón, Henequén y Pasacaballos, territorios marcados por la desigualdad, el conflicto armado, la pobreza y los retos y tensiones que supone la movilidad humana, pero también por la dignidad, la organización comunitaria, resistencia y la esperanza de su gente. La muestra combina escenas en contextos reales con fotografías en estudio que, de manera simbólica, expresan los desafíos, resistencias y sueños de estas mujeres lideresas.

“Esta exposición no solo retrata rostros; retrata procesos de vida, dignidad y resistencia. Es un homenaje a las mujeres que sostienen a Cartagena desde lo invisible, que transforman la ciudad con sus luchas y redes comunitarias”, afirma Giselle Daniela Pabuencia Acevedo, profesional social de MPDL Colombia.

Cartagena Resiliente: Mujeres que construyen vida y territorio, invita al público a cuestionar las violencias estructurales, la feminización de la pobreza y los impactos de la movilidad humana forzada, al tiempo que reconoce a las mujeres como protagonistas de la construcción de paz, impulsadoras de la economía popular y redes de cuidado colectivos y la defensa de la justicia territorial, mediante sus luchas y apuestas por el Derecho a habitar la ciudad con dignidad y seguridad.

La exposición abrirá sus puertas al público el 5 de septiembre en el barrio El Pozón en el Centro Cultural y Biblioteca Las Pilanderas, donde permanecerá durante dos semanas. A partir del 11 de septiembre estará disponible en el Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE) en Cartagena, hasta el 19 de octubre de 2025. Se podrá visitar de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche.