Pablo Fortaleza y Héctor Nazza unen sus voces en “Gozo”, un nuevo himno del afrobeats colombiano

Tras el exitoso lanzamiento de “Viche Curao” junto al reconocido rapero venezolano Apache, Pablo Fortaleza presenta “Gozo”, su nuevo sencillo en colaboración con Héctor Nazza, una de las figuras más destacadas de la nueva generación del afrobeats en español.

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La canción es una explosiva fusión de afrobeats, sonidos caribeños y esencia urbana que invita al disfrute, la conexión y el romance. Con un coro contagioso que promete quedarse en la memoria del público: “Gozo cuando te beso y vivo cuando te toco”, el sencillo se perfila como una de las apuestas más fuertes para las pistas de baile y un adelanto del esperado álbum La Melaza, proyecto con el que Fortaleza continúa consolidando su propuesta afrolatina.

“Gozo” representa el encuentro de dos artistas que hoy marcan el presente y el futuro del afrobeats colombiano. Por un lado, Héctor Nazza, considerado el artista cartagenero más querido de la nueva generación y una de las principales referencias del género en el país, gracias a éxitos como “Cuando Me Abrazas”, “Amo Aquí” y “Placer”. Por el otro, Pablo Fortaleza, reconocido por su trayectoria como integrante de Profetas, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música afrocolombiana, con una importante proyección internacional y canciones icónicas como “Chocolate”, “Tiempo” y “Cule Poco”.

La colaboración surge de manera natural entre dos universos musicales complementarios. Héctor Nazza aporta frescura, melodía y una conexión genuina con la fiesta y el sentimiento caribeño, mientras que Pablo Fortaleza imprime la fuerza de su afro rap, su capacidad interpretativa y una lírica que refleja años de experiencia dentro de la escena musical colombiana. El resultado es una producción moderna, auténtica y con potencial para trascender fronteras.

Más allá de su faceta artística, Pablo Fortaleza continúa fortaleciendo su influencia dentro de la industria musical latinoamericana. Actualmente se desempeña como Sr. A&R & Business Development Director CAN en ONErpm y es fundador y CEO de Panta Records, sello desde el cual impulsa nuevos talentos y proyectos innovadores. Con “Gozo”, no solo reafirma su visión como artista integral, sino que abre el camino para futuras colaboraciones que seguirán posicionando el sonido afrolatino urbano en escenarios nacionales e internacionales.

Con esta nueva entrega, Pablo Fortaleza y Héctor Nazza demuestran que el afrobeats colombiano atraviesa uno de sus mejores momentos y que su evolución continúa conquistando nuevos públicos dentro y fuera del país.