Agenda cultural en Plaza de Variedades celebró cumpleaños de Cartagena

La Plaza de Variedades se consolidó como el epicentro del orgullo y la alegría de los cartageneros durante la tarde y noche del primero de junio.

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En este espacio, recientemente recuperado por la Administración Distrital como símbolo del esplendor de la ciudad, se llevó a cabo el gran evento central en conmemoración de los 493 años de fundación de Cartagena, transformándose en un escenario multitudinario que desbordó cultura y apropiación comunitaria.

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La celebración comenzó cuando se dio la bienvenida formal a miles de asistentes, entre comitivas de los barrios, ciudadanos y turistas. Acto seguido, el Coro de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC) y la Orquesta Sinfónica de Bolívar interpretaron magistralmente el Himno de Cartagena. Tras los solemnes acordes, el alcalde mayor, Dumek Turbay Paz, intervino ante el público para reafirmar el intenso proceso de transformación social y desarrollo urbano que vive la ciudad.

Al ver el recinto completamente lleno, el mandatario distrital aseguró: “Estos 493 años de historia y resiliencia se sienten con más fuerza que nunca en el corazón de nuestra gente. Cartagena ha venido cambiando de manera profunda, transformándose en una ciudad con más oportunidades y desarrollo en sus tres localidades, pero nuestra esencia y nuestra tradición se mantienen intactas y se viven con el orgullo de siempre en cada rincón popular”.

La noche dio paso a los grandes reconocimientos de la ciudad con la entrega de la Medalla de la Orden Pedro Romero a ciudadanos ejemplares que inspiran a la sociedad a través de su entrega y vocación. Los homenajeados de la velada recibieron su distinción oficial en medio de los aplausos del público, destacándose las trayectorias de:

Piedad Pérez Porto: Con más de cuatro décadas de trayectoria, es un pilar de la cultura local. Madre cabeza de hogar, gran lancera y creadora de “Manos que Dejan Huellas”, transformó una calle degradada del Centro Histórico en el actual Corredor Artesanal, impulsando el sustento de mujeres de la zona. Además, desde 2006 elabora con inmenso orgullo las lanzas oficiales para los lanceros de las festividades de la ciudad.

Rafael Palma Vásquez: Artista integral y diseñador de modas especializado en vestuarios folclóricos con una nutrida trayectoria que incluye su paso por el Ballet Folklórico Calenda y el conjunto Ekobios. Diseñador artístico y escénico, ha colaborado con figuras internacionales como Shakira, vistió a la virreina universal Laura Barjum en Miss Universo y trabaja activamente en el vestuario de las candidatas del Reinado de la Independencia de las Fiestas del 11 de Noviembre.

Martina Camargo Centeno: Cantante y compositora nacida en San Martín de Loba y portadora del conocimiento ancestral de la Tambora. Con 38 años de trayectoria musical, su obra preserva la identidad afrocolombiana y la resistencia de las comunidades ribereñas, mérito que la llevó a ser nominada al Grammy Latino 2024 en la categoría Mejor Álbum Folclórico por Canto y Río.

Aníbal Guerrero Torres, Teniente del Cuerpo de Bomberos de Cartagena: Historia viva del Cuerpo de Bomberos de Cartagena con más de 46 años de servicio ininterrumpido. Ingresó a la institución en 1977 y ha liderado la atención de las emergencias portuarias, estructurales y de gran impacto más complejas de la ciudad, guiando con el ejemplo a las nuevas generaciones.

Fidel Leottau Hernández: Melómano, empresario y figura tradicional del barrio de Getsemaní. Con más de cincuenta años de trayectoria en la difusión de la música salsa y caribeña, convirtió su emblemático establecimiento “Donde Fidel” en un templo de encuentro con más de cuatro décadas de tradición para artistas, líderes nacionales y extranjeros, consolidándose como una leyenda viva de las tradiciones musicales.

Jaime Fandiño: Reconocido profesional de la salud, fundador del programa de Neurocirugía de la Facultad de Medicina y director de la fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas (FIRE), dedicado al servicio y bienestar de la comunidad.

Giovanny Urshela: Destacado deportista cartagenero y jugador de béisbol profesional en las Grandes Ligas, quien ha representado con honor el talento de la ciudad en escenarios internacionales.

Alberto Luis Buelvas Susa, oficial de la Armada Nacional de grado Capitán de Navío: Destacado oficial Naval de la armada que actualmente ejerce autoridad y liderazgo en el sector marítimo al desempeñarse como Capitán de Puerto de Cartagena.

Café La Havana: Emblemático establecimiento cultural y nocturno del barrio de Getsemaní, reconocido internacionalmente como un templo de la música en vivo, el son cubano y la preservación del ambiente caribeño tradicional en la ciudad.

Carlos Nieto Cruz, Oficial de la Policía Nacional de grado Teniente Coronel: Oficial de la Policía Nacional con una importante trayectoria en la seguridad ciudadana, quien actualmente se desempeña como Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Irma Jiménez Alvear: Referente indiscutible de las festividades tradicionales del distrito, recordada y homenajeada con orgullo por la ciudadanía al haber sido elegida en la historia festiva como la Primera Gran Lancera.

Willian Malkun: Reconocido académico e historiador, quien actualmente lidera los procesos de educación superior en la región desde su cargo como rector de la Universidad de Cartagena.

Posteriormente, la Orquesta Sinfónica de Bolívar, dirigida por el maestro Germán Céspedes, deleitó a la plaza con la magistral interpretación de tres obras musicales.

El folclor y la conexión con las tradiciones populares cobraron protagonismo durante el relevo de los guardianes de las festividades. En un momento de gran emotividad, los lanceros infantiles salientes, Isaac David Mercado Corrales y Caroll Andrea Quintana Pinilla, entregaron sus lanzas a los nuevos Lanceros Guardianes 2026 - 2027, Sheyla Yuberlis Verona Julio y Tedys Jaser Barrios Arrieta.

De igual manera, los Grandes Lanceros de 2025, Germán Pérez Caraballo y Kizzis Ramírez Delgado, cedieron las lanzas insignias a los nuevos Grandes Lanceros de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre: la veterana folclorista Margoth Castro Fajardo y el reconocido locutor Benjamín “Mincho” Paternina León.

El arte dancístico brilló con el opening festivo “Delia Zapata: El alma de los tambores”, un espectáculo folclórico musical ejecutado por más de 60 artistas del Conjunto Folclórico Nacional Ekobios, bajo la dirección musical de los maestros Edgar Avilán y Víctor Pérez, y la dirección general del maestro Dixon Pérez, con el que Cartagena rindió un profundo tributo a la maestra en el primer centenario de su natalicio.

La algarabía de las comitivas se tomó la plaza con la ceremonia de imposición de bandas a las 41 candidatas oficiales del Reinado Popular de las Fiestas de la Independencia 2026. Las jóvenes, realizaron su primera pasarela real ante el público.

Las bandas que las acreditan oficialmente como líderes y representantes de sus comunidades fueron impuestas en conjunto por la primera dama de la ciudad, Liliana Majana Pupo; la directora del IPCC, Shyrley Tuñón Vásquez; la actual Reina de las Fiestas de la Investigaciones de la Independencia, Faylín Rodríguez; la virreina, Josabeth Morales; y Liliana Rodríguez, directora de Corpoturismo.

Este significativo momento de entrega de bandas estuvo engalanado y acompañado por el ramillete del año anterior: Valeria Porto (primera princesa), Cory Hurtado (segunda princesa) y María Cassiani (tercera princesa), quienes felicitaron y respaldaron a las nuevas aspirantes.

Frente al éxito de esta imposición de bandas y la masiva asistencia comunitaria, la directora del IPCC, Shyrley Tuñón Vásquez, manifestó con entusiasmo: “La Plaza de Variedades ha vibrado esta noche de una manera increíble al ver a los 41 barrios unidos en una sola voz respaldando a sus lideresas. Este cumpleaños de la ciudad ha dejado una huella imborrable en el corazón de todos y abre con broche de oro un mes entero donde el arte, la música y el Reinado Popular demuestran que son los verdaderos hilos conductores de la memoria colectiva y de la integración comunitaria”.

El gran broche de oro de la velada estuvo a cargo del cantante cartagenero Luister La Voz, quien subió al escenario para ofrecer el show central de la noche. Con una presentación llena de energía y conexión con el público, el artista oriundo del barrio La María cerró de manera magistral una jornada histórica que demostró que la Plaza de Variedades es hoy el gran punto de encuentro para la cultura y el arte popular en Cartagena.