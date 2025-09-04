EPS en Caldas se unieron para evitar el cierre de servicios a maternas en clínica de Manizales

Manizales

Este acuerdo se logró con la intermediación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas tras el anuncio de una de las clínicas de la ciudad de Manizales de cerrar su sala de obstetricia, ginecología y cuidado neonatal, debido a que las tarifas que pagaban por esos servicios no era acorde con el gasto de la unidad para su sostenimiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de dichas especialidades en el departamento de Caldas, desde la administración departamental lideraron una campaña para logar generar un acuerdo entre Salud Total EPS, Sánitas EPS y la clínica Ospedale para garantizar la prestación de los servicios a la población Caldense.

El acuerdo

Natalia Castaño Díaz, directora de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, ha resaltado la trascendencia de esta medida para la salud materno-perinatal en Caldas.

Subrayó, además, que esta decisión facilita un acceso seguro a los servicios de salud, beneficiando principalmente a las mujeres embarazadas de la región.

“Hemos estado trabajando de la mano de la Clínica Ospedale y de Salud Total EPS con la finalidad de darle continuidad a la prestación de los servicios de salud que tanto necesita el departamento; especialmente enfocados en la atención materno - perinatal y, con ella, los servicios de ginecología, obstetricia y neonatos. Nos complace dar esta noticia, pues se trata de un esfuerzo grande que se ha hecho para mantener la estabilidad de esta población en nuestro territorio”, indicó.

Destacó además el compromiso de las EPS en este proceso y resaltó que “seguimos comprometidos para que no se cierre ningún servicio en nuestro departamento, y agradecemos a Salud Total y a la Clínica Ospedale por sumarse a este propósito en beneficio de la comunidad”.

Situación de la Clínica Ospedale

Mensualmente,la Clínica Ospedale ubicada en Manizales, atiende entre 110 y 120 nacimientos, lo que hace indispensable el servicio de neonatología para la seguridad de madres y recién nacidos.

Germán Ignacio Bastidas, gerente de la Clínica resaltó que el apoyo de la Territorial de salud y las EPS para mantener abiertos estos servicios que amenazaban con cerrar hace unos meses atrás.

“Anteriormente, la Clínica Ospedale había manifestado el cierre de sus servicios de obstetricia y cuidado neonatal. Hoy nos complace informar que, gracias a la articulación con la Dirección Territorial de Salud de Caldas y al esfuerzo de Salud Total y Sanitas, la clínica continuará brindando servicios vitales para las madres y sus recién nacidos en Manizales y el departamento de Caldas”, señaló.