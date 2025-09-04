Diosdado Cabello aseguró que la captura de alias “HD” en Cúcuta fue gracias al gobierno de Venezuela

Cúcuta

El ministro del Interior de Venezuela Diosdado Cabello aseguró en las últimas horas, durante una transmisión de un programa de televisión, que la captura de Henderson Dorante Parra, alias “HD” cabecilla del Tren de Aragua, que se realizó en la ciudad de Cúcuta, se produjo gracias a la información suministrada por Venezuela.

“Ahorita Colombia agarró a uno, en Cúcuta, ese sí es del Tren de Aragua. Y adivinen quién les pasó la información, nosotros” dijo Cabello.

Agregó que “para allá se fueron y nosotros esperamos que nos lo manden, porque acá lo vamos a juzgar. Aquí vamos a juzgar a todos”.

¿Cómo se dio la captura de alias “HD”?

En el área metropolitana de Cúcuta fue capturó a Henderson Ernesto Dorante Parra, alias “HD”, considerado uno de los más peligrosos criminales de la organización terrorista transnacional Tren de Aragua.

Su captura se dio cuando intentaba salir de la ciudad en un vuelo comercial, en el aeropuerto internacional Camilo Daza y mediante labores de inteligencia, la Policía Nacional hizo efectiva la Notificación Roja, mediante la cual este delincuente era buscado en 196 países, por los delitos de financiamiento del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y asociación para delinquir.