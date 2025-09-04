El vino va con todo, también con la gastronomía colombiana

Bajo el concepto “El vino va con todo”, se desarrolla la edición número 20 de Expovinos, la feria de vinos de Grupo Éxito donde nos enseña que platos como empanadas, picadas o ceviche también tienen un vino perfecto para acompañarlos. Los colombianos podrán a aprender, a degustar y descubrir que la cultura del vino también se vive con los sabores de nuestro país.

Durante la feria, que se vive en todos los almacenes Carulla y Éxito del país hasta el 14 de septiembre, se presentan cuatro propuestas de maridaje que rompen mitos y elevan lo cotidiano:

Empanada con Malbec joven: la crocancia del maíz y el relleno especiado encuentran en este tinto frutal el balance perfecto.

Picada colombiana con Carmenere: la combinación de morcilla, papas y carnes se armoniza con este vino de taninos aterciopelados y notas especiadas.

Ceviche con Sauvignon Blanc: la frescura y acidez del vino potencian cada bocado del mar.

Otros maridajes que también se pueden disfrutar incluyen los chips de papas fritas con un Chardonnay o una mazorca asada con Sauvignon Blanc, demostrando que hasta lo más cotidiano puede elevarse con la copa adecuada.

Un Pinot Noir puede realzar la cremosidad de un ajiaco, mientras que un Primitivo acompaña a la perfección un plato de fríjoles o una posta cartagenera.

“En países como Argentina, Chile, Italia o España nadie duda en acompañar sus platos típicos con vino, y Colombia no tiene por qué ser la excepción. Si en Argentina, patria del asado y del malbec, nadie se sorprende al maridar chorizo, morcilla y costillas con vino, ¿por qué no hacerlo también con el asado criollo? Un sancocho puede encontrar en la uva Chardonnay un aliado ideal y un tamal puede brillar con un Torrontés salteño. Nuestro reto es romper esos mitos y mostrar que el vino no tiene fronteras: puede estar presente en nuestra mesa cotidiana y realzar los sabores que más nos identifican” afirma José Rafael Arango, sommelier de Grupo Éxito.

Expovinos, que celebra sus 20 años,busca que los asistentes aprendan, degusten y se apropien de una cultura que combina tradición, historia y sabor. Además, hay más de 800 referencias de vinos de 14 países, se puede disfrutar de charlas con expertos internacionales y aprovechar ofertas especiales hasta el 14 de septiembre en todos los almacenes Carulla y Éxito del país.