El pulso del Fútbol analiza la previa del partido entre Colombia y Bolivia.
El Pulso del Fútbol, 4 de septiembre de 2025
Selección Colombia en entrenamiento previo al partido contra la Selección de Bolivia por Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Foto: Getty Images.
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la previa del partido entre Colombia ante Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026. César dijo: “Hoy es el día en que Colombia buscará consolidar y ratificar su clasificación. Hace mucho que no veía un ambiente como el de hoy en Barranquilla”. Sobre el tema Steven agregó: “Colombia es la reina de los goles de cabeza en la Eliminatoria. Si Yerry Mina aparece de titular, creo que podría venir por ese lado”.
