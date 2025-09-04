El Pulso del Fútbol, 4 de septiembre de 2025

Selección Colombia en entrenamiento previo al partido contra la Selección de Bolivia por Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Foto: Getty Images. / LUIS ACOSTA

Selección Colombia en entrenamiento previo al partido contra la Selección de Bolivia por Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la previa del partido entre Colombia ante Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026. César dijo: “Hoy es el día en que Colombia buscará consolidar y ratificar su clasificación. Hace mucho que no veía un ambiente como el de hoy en Barranquilla”. Sobre el tema Steven agregó: “Colombia es la reina de los goles de cabeza en la Eliminatoria. Si Yerry Mina aparece de titular, creo que podría venir por ese lado”.

