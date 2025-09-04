Distrito pide intervención de Mintrabajo a los sitios que funcionan como falsos sindicatos en Bogotá

Alcaldía de Bogotá pide intervención del Ministerio de Trabajo para detectar los sitios que funcionan bajo la imagen falsa de Sindicato.

Bogotá

En Bogotá existen una serie de establecimientos comerciales en donde se vende licor, muchas veces adulterado, hay presencia de menores de edad en algunos casos y además se ubicarían personas con antecedentes criminales. Estos sitios funcionan bajo la figura de “Sindicato”, sin embargo, seria solo el nombre y razón social que utilizarían amparados en la posibilidad que les da la ley de funcionar en diferentes horarios.

Según el secretario de Seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo, es el Gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo el que debe controlar a estos sitios y cerrar los que no estén funcionando legalmente.

“Es el Ministerio del Trabajo el que da permisos. En muchos casos que han convertido esos lugares en sitios en los que la policía no puede hacer la aplicación de la ley y es el Ministerio del Trabajo el que debe hacer los cierres de estos lugares donde se planean los homicidios”. Dijo.

El Alcalde Carlos Fernando galán se unió al llamado y explicó cuál es la solicitud al Gobierno Nacional.

“El Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de identificar si un sitio es una sede sindical y por lo tanto tiene las prerrogativas que implica esto, o si es un sitio que utiliza un disfraz de sede Sindical para evadir la acción de la policía. Necesitamos que el Ministerio nos diga cuales son y donde son y así poder intervenir esos sitios”. Explicó.

Es de recordar que durante el 2025 se han hecho múltiples operativos por parte de las autoridades en Bogotá en donde se ha encontrado especialmente licor adulterado en los llamados sindicatos, en localidades como Chapinero, Antoni Nariño y Mártires.