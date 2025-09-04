Desde Venezuela roban energía a Norte de Santander

C´úcuta

La empresa de energía CENS EPM denunció que desde Venezuela se vienen adelantando conexiones ilegales que estarían colocando en riesgo la operación en la subestación de La Gabarra.

El subgerente de distribución Hermes Ordoñez Ortiz dijo a Caracol Radio que “uno de los temas más álgidos que tenemos en la organización es el de las conexiones ilegales que se están presentando específicamente, este fenómeno se nos presenta en el municipio de Tibú”.

“Sobre el sector de La Gabarra donde se han registrado conexiones ilegales al vecino país, lo realizan para instalar transformadores a 7.600 voltios y que finalmente están afectando la calidad del servicio de varios sectores” manifestó.

Denunció que “son múltiples los puntos, la frontera es bastante extensa, entre el sector de La gabarra, Tres Curvas, Campo Dos, La trocha Ganadera y hemos venido ejecutando acciones con la comunidad con el objetivo de poder concientizar para de esta problemática que esta teniendo una afectación muy importante”.

Dijo además que, La Gabarra es uno de los puntos más críticos donde tiene la empresa el mayor número de indicador de pérdida de energía, un indicador representado en el 89% de pérdida de energía,

“Esto afecta la calidad del servicio, en la regional Tibú y en su subestación. Esto se hace con redes artesanales y esto no tiene la protección y esto ocasiona intermitencia significativa en este sector del municipio de Tibú” dijo el funcionario.

Reveló que “al parecer se tienen técnicos que no realizan procedimiento adecuados, lo hacen de manera fraudulenta. Se tiene muchas versiones de esta situación. Algunos advierten que están buscando proveer el otro lado y lo que esperamos es que la gente entienda que esto tiene un perjuicio en la calidad del servicio como el riesgo que representa”.