Coordinadora Nacional pide que el mecanismo de verificación esclarezca los hechos en Putumayo

Bogotá

La delegación de paz de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano lamenta y rechaza los hechos ocurridos en la vereda Siloé, del municipio de Villagarzón, Putumayo, en donde dos militares fueron quemados y según las autoridades los responsables serían integrantes de Comandos de la Frontera, pero piden que lo que pasó sea aclarado exhaustivamente.

“Solicitamos el mecanismo de verificación y esclarecimiento de hechos acordado, a fin de poder determinar plenamente los hechos y las circunstancias de los mismos”.

Esta delegación asegura que adelanta un proceso de paz con el Gobierno con absoluta seriedad, responsabilidad y compromiso y que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que hace presencia en Nariño y Putumayo respeta el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos en favor de las comunidades y para desescalar el conflicto en los territorios.

Por eso dice esta delegación que es muy importante aclarar estos hechos a través de los mecanismos que están activos en medio del proceso de paz porque esta situación enluta el territorio Nacional, pero ratifican su compromiso de paz en los territorios, para el cumplimiento e implementación de lo acordado con el Gobierno Nacional.