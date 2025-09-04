Defensoría del Pueblo pide suspender diálogos con grupo armado que quemo a dos militares en asonada

Un nuevo ataque de la comunidad a los miembros del Ejército Nacional se registró en esta oportunidad en el municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo mientras los militares llevaban a cabo una operación de destrucción de un laboratorio de coca en zona rural.

El grupo criminal Comandos de Frontera habría obligado a la población a hacer una asonada contra los uniformados, y allí dos personas vestidas de civil les habrían prendido fuego luego de rociarlos con gasolina.

Las víctimas son un subteniente y un soldado profesional. Tras el ataque, los uniformados fueron evacuados hacia Florencia, Caquetá, donde reciben atención médica.

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre este hecho y rechazó de manera categórica y enérgica los hechos ocurridos en zona rural del Putumayo. “Expresamos nuestra solidaridad con los uniformados heridos y con sus familias. Estos hechos son intolerables”.

Según la Defensoría, el reporte entregado a raíz de la asonada que se presentó menciona que la comunidad que atacó a los militares estaba siendo instigada “bajo presión y constreñimiento de los ‘Comandos de la Frontera, una estructura criminal que tiene una fuerte operación en este sector del país y que pertenece a la “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”.

“En la medida en que el grupo armado ilegal adelanta una mesa de diálogo de paz con el Gobierno Nacional, hemos pedido al Gobierno hacer un alto en el proceso hasta no lograr un compromiso del grupo armado de repudio de estos hechos y compromisos de no repetición”, afirma la Defensoría.

Además, la entidad señaló que esta petición se basa en que, con estas acciones, el grupo armado va en contravía de “los principios de buena fe y el compromiso con el desescalamiento de la violencia” y el respeto a la vida humana.

El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de 200 millones de pesos a quien proporcione información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque a los militares.