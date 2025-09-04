Vuelta a España

🔴EN VIVO | Etapa 12 de la Vuelta España: jornada de alta montaña, siga acá a los colombianos

La fracción de hoy es un recorrido de 144.9 kilómetros, entre Laredo y Los Corrales de Buelna.

Vuelta España / Dario Belingheri / Getty Images

Vuelta España / Dario Belingheri / Getty Images / Dario Belingheri

Laura Reina

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad