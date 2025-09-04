🔴EN VIVO | Etapa 12 de la Vuelta España: jornada de alta montaña, siga acá a los colombianos

Continúa la carrera en la Vuelta España tras la neutralización de la jornada anterior por manifestaciones en la línea de meta. <b>El turno hoy es para la etapa 12, se recorrerán 144.9 kilómetros entre Laredo y Los Corrales de Buelna</b>, en la provincia de Cantabria, en las que se ascenderán dos puertos de montaña antes de la llegada en terreno llano. La fracción tendrá <b>el primer ascenso sobre los 32.8 kilómetros</b>, cuando se llegue al inicio de la subida al <b>Puerto de Alisas de segunda categoría, serán 8.6 km al 5.8 %. </b>Continúa el trayecto casi llano con repechos que podrían ser importantes para una posible fuga. Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/03/clasificacion-general-vuelta-espana-asi-quedaron-bernal-y-colombianos-tras-suspension-de-etapa-11/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/03/clasificacion-general-vuelta-espana-asi-quedaron-bernal-y-colombianos-tras-suspension-de-etapa-11/"><b>Clasificación general Vuelta España: Así quedaron Bernal y colombianos tras suspensión de etapa 11</b></a>Sobre el<b> </b>final de la jornada, en el kilómetro 115 km llega la escalada del <b>puerto de primera categoría a Collada de Bernes</b>, en Los Corrales de Buelna, será una subida de 7.9 kilómetros al 7.9 %. En este duro ascenso se prevé que se seleccione el grupo de los favoritos a quedarse con la victoria de etapa. El grupo de los favoritos en la clasificación general quizás estén pensando más en la jornada de este viernes, en <b>Asturias, en el Angliru, el puerto más importante de esta 80.ª edición de la Vuelta España. </b>Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/03/la-uci-se-lava-las-manos-con-situacion-de-la-vuelta-neutralidad-politica/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/03/la-uci-se-lava-las-manos-con-situacion-de-la-vuelta-neutralidad-politica/"><b>La UCI se lava las manos con situación de La Vuelta: “Neutralidad política”</b></a>