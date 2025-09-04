A la cárcel ‘El Palenquero’, presunto miembro del Clan del Golfo por incursiones armadas en Bolívar

Cartagena

Por petición de un fiscal especializado ante el Gaula, un juez de control de garantías de Cartagena (Bolívar) aseguró en establecimiento carcelario a Jazle Leyner Valdez Polo, alias El Palenquero, señalado integrante del Clan del Golfo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Fiscalía imputó al procesado como posible responsable de los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados. Los hechos que involucran están relacionados con las incursiones armadas que realizó la referida organización criminal, el 14 de enero de 2024 en tres fincas ubicadas en Malagana y Palenque (Bolívar).

Según la investigación, en los inmuebles se encontraban varios menores de edad y adultos mayores quienes fueron intimidados con armas de fuego, retenidos y amenazados de muerte en caso de que sus familiares no pagaran su rescate.

La Fiscalía logró determinar que a una cuenta bancaria del procesado habrían sido transferidos los dineros aparentemente relacionados con ese delito.

Por estos hechos, la Policía Nacional capturó en Cartagena al procesado, en cumplimiento de una orden judicial.