UNGRD anunció reactivación definitiva de las obras del Canal de La Esperanza en el sur de Bolívar

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la reactivación definitiva de las obras del Canal de La Esperanza en La Mojana, tras un Puesto de Mando Unificado (PMU) de seis horas con líderes comunitarios y autoridades locales y departamentales, en el que se ratificó la decisión de continuar con la ejecución del proyecto.

La determinación contó con el respaldo del alcalde de San Jacinto del Cauca, Oney Aurelio Hernández Rivera; el alcalde de Guaranda, Nolberto Beltrán Bueno; la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional; así como de los coordinadores de Gestión del Riesgo de Sucre, Córdoba y Bolívar, representantes de Majagual y Achí, y líderes comunitarios.

Durante el encuentro, las comunidades afectadas expusieron sus inquietudes y respaldaron la reactivación de la obra, bajo el compromiso de que la UNGRD revise en paralelo los casos relacionados con posibles compensaciones en el polígono declarado de utilidad pública. “Hoy volvemos a poner en marcha las obras del Canal de La Esperanza.

Este proyecto es vital para La Mojana porque protege a miles de familias frente a las inundaciones y constituye la primera fase de una solución definitiva que la región ha esperado durante años”, afirmó Genaro Celia Adachi, asesor de la UNGRD.

La obra de emergencia corresponde a la primera etapa de un proyecto integral de recuperación hidráulica que busca restablecer las dinámicas naturales del río Cauca y avanzar hacia una solución permanente en el punto crítico de Caregato.

Actualmente, la obra que registra un 50% de avance, ha permitido que más de la mitad del caudal del río Cauca fluya por el canal, reduciendo significativamente la presión sobre el boquete y mitigando los riesgos de inundación.