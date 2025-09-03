Tutela ordena al SETP de Ibagué entregar información de contratos a la veeduría Veemovil

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Rubén Darío Calderón, representante de la Veeduría Veemovil, anunció que siguen los problemas en el desarrollo de las obras de la carrera Quinta entre calles 60 y 10 por descoordinación de los funcionarios que representan las dependencias de la Alcaldía.

“A lo sucedido en la zona de Versalles donde el contratista aplicó la primera capa de asfalto y el IBAL llegó a realizar unas obras, hoy nos vemos con otra desafortunada noticia en el frente de trabajo de la calle 10 y 12 con Quinta carril subiendo, el IBAL está instalando una tubería principal lo que detuvo totalmente los trabajos perjudicando el desarrollo del contrato”, dijo Calderón.

¿Qué pasó con el contrato del cambio de los semáforos de Ibagué?

El veedor ciudadano destacó que este contrato ha tenido serios problemas en el desarrollo, incluso sostuvo que se debía entregar hace un mes, pero ahora le otorgaron tres meses más al contratista.

“Lo que se debía desarrollar en cinco meses, pasó a ocho meses y para sumarle el 15 de agosto les dieron una suspensión por 15 días más, pero ahora vemos que están trabajando en la Quinta con 37, pero lo que advertimos es que no queremos ver que a futuro tengan que dañar el asfalto nuevo para algunas obras”, mencionó.

¿De quién es la culpa de los retrasos?

Finalmente, Calderón sostuvo que lo que ha sucedido “Es una alcaguateria” que beneficia al contratista que está a cargo de la instalación de los nuevo semáforos de la ciudad.

“Es vergonzoso lo que vemos en el SETP, nosotros solicitamos una información, pero no responden, por eso acudimos a una acción de tutela, deberán entregar la información de los contratos que deben conocer los ibaguereños”, puntualizó.