Suspendieron actividad de cinco prestadores de servicios turísticos en Cartagena: aquí las razones

Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través de Secretaría de Turismo del Distrito, en articulación con la Policía Metropolitana, la Policía de Turismo y Migración Colombia, realizó durante el mes de agosto de 2025 un total de 33 operativos de Inspección, Vigilancia y Control en diferentes puntos de la ciudad.

Estas acciones permitieron impactar a 161 prestadores de servicios turísticos, distribuidos de la siguiente manera: 128 apartamentos turísticos, 17 agencias de turismo, 3 hoteles, 3 oficinas de representación turística, 3 hostales, 2 edificios y 2 casas turísticas.

Como resultado de los operativos, y en aplicación de la Ley 1801 de 2016 por parte de la Policía Nacional, se ordenó la suspensión temporal de la actividad económica a cinco (5) prestadores de servicios turísticos, correspondientes a: tres agencias de viajes, un hostal y una casa turística.

La secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek, destacó la importancia de estas acciones para la ciudad: “Con estos operativos ratificamos nuestro compromiso por garantizar que los visitantes vivan una experiencia segura y de calidad en Cartagena. La legalidad y la formalidad son pilares fundamentales para consolidarnos como un destino turístico sostenible y de talla mundial”.

Durante el mes de septiembre, la Secretaría de Turismo mantendrá y fortalecerá los operativos de inspección, vigilancia y control, con el fin de brindar a visitantes y turistas seguridad y tranquilidad en su estadía, ratificando que Cartagena es y seguirá siendo el mejor destino turístico del país.