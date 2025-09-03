Sancionan a las IPS FabiSalud y a Fabilu por millonarios sobrecostos en medicamentos en Cali

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Fabilu S.A.S. (propietaria de la IPS Clínica Colombia, en Cali), a FabiSalud IPS S.A.S. (propietaria de la IPS Clínica Cristo Rey, también en Cali), luego de comprobar sobrecostos de hasta el 7.000% en medicamentos.

En un caso documentado en Cali, un fármaco con precio máximo regulado de $313.172 fue facturado por más de $7 millones.

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, explicó que el margen de sobrecosto en algunos casos superó el 2.000%: “El exceso iba de más del 10% hasta el 7.000%, y en algunos casos era del 2.000%. Estamos hablando de que un medicamento que costaba $500.000 pesos lo estaban vendiendo al sistema a más de 11 millones de pesos”.

Pacientes y sistema de salud, los más golpeados

Rusinque también advirtió sobre las consecuencias sociales de estas prácticas abusivas, “los principales afectados con este tipo de comportamientos en el mercado son evidentemente los pacientes, porque son medicamentos esenciales para sus tratamientos, y por otra parte, el Sistema General de Seguridad Social del Estado, que resulta pagando esos valores exorbitantes en los medicamentos”.

Multa ejemplar

Por estos hechos, la SIC impuso sanciones que en conjunto superan los $5.700 millones. La superintendente reiteró que la entidad mantendrá su vigilancia y enfatizó en que “este tipo de prácticas no solo generan un grave impacto económico, sino que ponen en riesgo la vida de quienes dependen de esos tratamientos. Nuestra obligación es proteger a los pacientes y garantizar que los recursos públicos se usen de manera transparente”.