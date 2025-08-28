Mi propósito es ser la próxima presidenta de Colombia: Paloma Valencia lanzó campaña como precandidata

Colombia

En la noche de este miércoles la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó su campaña como precandidata a la Presidencia para las próximas elecciones de 2026.

#POLÍTICA A esta hora la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, lanza su campaña como precandidata a la presidencia de la República.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/O0XP62CnAc — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 28, 2025

El evento se llevó a cabo en Bogotá y contó con la presencia de otros congresistas del Centro Democrático como el senador Ciro Ramírez y el representante a la Cámara, José Jaime Uscategui. También, estuvo allí presente el director del partido, Gabriel Vallejo.

“Estamos muy contentos de decirle a los colombianos que a pesar de que tenemos un Gobierno que ha hecho todo para crear el caos, para que reine la desesperanza, Colombia tiene power. Y no vamos a parar hasta que podamos construir una Colombia grande, parecida a la que los colombianos nos merecemos”, señaló Paloma.

En medio del lanzamiento de su campaña, Paloma Valencia también le salió al paso a las versiones según las cuales ella es quien sería la cabeza de lista del Centro Democrático para las elecciones al Congreso.

Insistió en que ahora, su propósito es suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

“Mis opositores han querido confundir diciendo que estamos en campañas al Congreso. He sido congresista y destacada por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi dedicación. Esa es una etapa que ha terminado, mi propósito, y en el que quiero que me ayuden, es el de ser la próxima presidenta de Colombia”.

#POLÍTICA “Por ahora no vamos a volver al Congreso. Nuestro propósito es ser la primera mujer presidenta de Colombia”, insistió la senadora y precandidata, Paloma Valencia, quien también respondió a la versiones según las cuales sería la cabeza de lista al Senado por el Centro… pic.twitter.com/KWa8U1iIS7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 28, 2025

Agregó Paloma que “vamos a luchar para que esta Colombia sea un país que tenga oportunidades para todos, que no tenga ciudadanía en la pobreza, que trabaje por las madres cabeza de hogar, por esos colombianos que están en la informalidad, que recupere la seguridad para que podamos vivir sin miedo”.