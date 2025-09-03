EL DATO DE JOSE ANDRES

Los exagentes del CTI que investigaron los casos ‘Pacho Malo’ y Nicolás Petro, seguirán presos porque un fallo del Tribunal Superior de Manizales declaró improcedente una tutela con la que los exfuncionarios Víctor Forero y Juan Camilo López pretendían recuperar la libertad.

Estos dos exagentes que fueron funcionarios “estrella” en la Fiscalía de Francisco Barbosa, ahora, son investigados por presuntamente alterar informes de policía judicial para favorecer a alias ‘Pacho Malo’, otro exagente del CTI vinculado al narcotráfico y al contrabando en los puertos de Buenaventura y Barranquilla.

La tutela

El pasado 1 de agosto el juzgado 4 penal del circuito de Caldas, en segunda instancia ordenó la captura y mantener en prisión preventiva a los exagentes del CTI porque hay indicios de que podrían manipular pruebas, además de ser un riesgo para las víctimas.

La defensa de los hoy procesados, alegaron en la tutela que la medida de aseguramiento y la orden de captura impuesta por el juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales, supuestamente, violó derechos fundamentales como la libertad y el debido proceso, al considerar que la decisión de ese juzgado “carece de una debida motivación, no se realizó en estricto sentido el “test” de proporcionalidad, y se valoraron erróneamente algunos elementos probatorios”.

Al analizar el caso, los magistrados del Tribunal de Manizales determinaron que esa tutela que buscaba tumbar la medida de aseguramiento, en realidad pretendía dar un alcance de tercera instancia que no existe en el sistema penal acusatorio.

Tribunal Superior de Manizales declaró improcedente una tutela con la que los exfuncionarios Víctor Forero y Juan Camilo López pretendían recuperar la libertad. Ampliar

Juez impedida y acusación en el congelador

Está pendiente la acusación formal en contra de los exagentes Víctor Forero y Juan Camilo López, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, favorecimiento, amenaza a testigo y ocultamiento o destrucción de pruebas.

La juez de ese caso se declaró impedida Ampliar

La audiencia de acusación estaba programada para ayer (martes) en la tarde ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, la diligencia no se hizo. Consultado el sistema de la Rama Judicial, la juez de ese caso se declaró impedida (aún se desconocen las razones) y ahora tendrá que asignarse ese expediente a otro juzgado.