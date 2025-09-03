Liberan a joven secuestrado en zona rural de Ocaña tras 14 días de cautiverio( Thot )

Norte de Santander.

En las últimas horas fue liberado el adolescente Jonathan Santiago Urrea, de 17 años, quien había sido raptado el pasado 20 de agosto en el sector de El Carbonal, jurisdicción del municipio de Río de Oro (Cesar), cerca del corregimiento de Venadillo, en Ocaña (Norte de Santander).

De acuerdo con la información preliminar, el menor fue entregado a sus familiares en una zona de acceso al Catatumbo que limita con el departamento del Cesar, poniendo fin a 14 días de angustia.

El secuestro ocurrió cuando el joven, estudiante de décimo grado del colegio Fernández de Ocaña, se desplazaba en motocicleta por la zona rural de Ocaña.

Allí fue interceptado por hombres armados que se movilizaban en un vehículo y lo obligaron a acompañarlos con rumbo desconocido.

El caso generó gran preocupación en la región y llevó a que las autoridades ofrecieran una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera ubicarlo. Finalmente, Jonathan pudo regresar a su hogar sano y salvo.

Las autoridades continúan adelantando las pesquisas para establecer qué grupo armado estuvo detrás del plagio y cuáles fueron los móviles de este secuestro que mantuvo en vilo a la comunidad durante casi dos semanas.