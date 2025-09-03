Interceptar barcos con drogas no funciona, explotarlos sí: Marco Rubio sobre operación en el Caribe

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, mira mientras ofrece una rueda de prensa durante la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur el 11 de julio de 2025. (Foto de MANDEL NGAN/POOL/AFP vía Getty Images) / MANDEL NGAN

El secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Marco Ruibo aseguró que los métodos tradicionales de interdicción de barcos con drogas son ineficaces.

“Estados Unidos ha utilizado durante mucho tiempo la tecnología establecida para intervenir y establecer barcos narcotraficantes. Pero no funciona, porque estos cárteles de la droga saben que van a perder el 2% de su carga. Lo que los detendrá es si los destruyen”, aseguró el secretario de Estado.

“Se utilizó el mismo mecanismo de inteligencia para determinar que un barco narcotraficante se dirigía hacia Estados Unidos, y en lugar de interceptarlo, por orden del presidente, se lo destruyó. Y volverá a suceder”, afirmó.

Durante su visita a México, Rubio aseguró que los ataques militares a barcos con drogas, como el ocurrido el martes en el Caribe, volverán a ocurrir.

Rubio también indicó que el presidente Trump pretende adoptar una postura más agresiva contra las organizaciones narcotraficantes,“el presidente librará una guerra contra las organizaciones narcotraficantes”.

El secretario de Estado advirtió además que “los grupos que utilizan las rutas marítimas no podrán seguir actuando con impunidad”, lo que indica un cambio en la estrategia estadounidense para combatir el narcotráfico en el mar.