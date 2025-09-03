Rubio tras operativo militar en el Caribe: combatiremos los cárteles donde estén y donde operen

De acuerdo con el Secretario de Estado, Marco Rubio, la droga se dirigía hacia Trinidad y Tobago o algún otro país de la región, para finalmente llegar a los Estados Unidos y Europa, y advirtió que con el despliegue de los ocho buques de guerra, Estados Unidos usará todo su poder para combatir y erradicar a los cárteles de la droga. (Foto: Caracol Radio / Cortesía )

Luego de que Estados Unidos lanzara un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación cargada de drogas que había partido de Venezuela y era operada por el Tren de Aragua, la Casa Blanca confirmó que el operativo militar dejó 11 miembros de la organización criminal muertos, el barco estalló en llamas tras ser alcanzado por un misil.

Este sería el primer ataque militar en el sur del Caribe tras el despliegue de ocho buques de guerra en la región por parte del Pentágono en las últimas semanas.

El presidente Donald Trump anunció la operación durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el martes en la tarde y, más tarde, en su red social publicó un trino con más detalles, incluyendo un video “desclasificado” de 29 segundos del operativo, que dejó 11 miembros del Tren de Aragua muertos. Según Trump, la embarcación y el cargamento pertenecían a esa organización, designada como terrorista por Estados Unidos.

El video, en blanco y negro, muestra al barco navegando en mar abierto desde varios ángulos. En los primeros 20 segundos se observan las maniobras de la nave, hasta que un destello brillante irrumpe en la pantalla. En los últimos nueve segundos, el barco aparece envuelto en llamas.

En cualquier lugar

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la embarcación tendría como destino Trinidad y Tobago u otro punto del Caribe, y advirtió que operaciones de este tipo contribuyen a la inestabilidad de la región y de Venezuela.

“Desestabiliza no sólo al país, sino a toda la Cuenca del Caribe. Estas drogas en particular probablemente se dirigían a Trinidad o a algún otro país del Caribe, por lo que solo contribuyen a la inestabilidad que enfrentan estos países”, dijo el Secretario de Estado..

También aseguró que Estados Unidos utilizará todo su poder para destruir a estas organizaciones criminales.

“El presidente ha sido muy claro al afirmar que usará todo el poder de Estados Unidos para combatir y erradicar a estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen ni cuánto tiempo hayan podido actuar con impunidad”, declaró. “Esos días ya pasaron”, dijo Rubio.

¿Objetivo Venezuela?

Cuando se le preguntó sobre si la administración Trump contempla operaciones dentro de territorio venezolano, Rubio respondió que “Estados Unidos enfrentará a los cárteles de la droga dondequiera que estén y donde amenacen sus intereses”. Sin embargo, agregó que no especulará sobre lo que pueda ocurrir en el futuro.

“La principal obligación del presidente es garantizar el interés nacional y la seguridad nacional de nuestro pueblo. No conozco ningún presidente que lo signifique más que este: nuestro presidente actual, el presidente Trump. Y bueno, pero no voy a especular sobre lo que pueda suceder en el futuro”, dijo Rubio.

De acuerdo con Rubio, el tráfico de drogas que opera desde América Latina por el mar Caribe no solo llega a los Estados Unidos sino “que parte termina en Europa”. afirmó que “gran parte termina en Puerto Rico y luego en Estados Unidos continental. Así que nadie debería sorprenderse. Por eso están allí en una misión antidrogas, y seguirán operando”.