Iniciará chatarrización para vehículos abandonados en la secretaría de Tránsito de Armenia

Armenia

El secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño se refirió al proceso de chatarrización con el fin de evacuar los vehículos abandonados en las instalaciones de la dependencia.

Sostuvo que ya fue adjudicado el proceso y aspiran esta semana empiecen a cumplir con sacar dichos vehículos.

“Ya se adjudicó el proceso de desintegración, el viernes pasado pudimos darle inicio a este contrato. Aspiramos que en esta semana empecemos ya a sacar vehículos de esta zona de la estación", dijo.

Explicó que el contrato está definido en dos fases donde el primero está relacionado con la desintegración de 1.700 motos que ya tienen la declaratoria de abandono y ya están iniciando el inventario para llevar a cabo la segunda fase que son los vehículos que llevan más de un año en los patios de Setta.

“Una primera fase que es la desintegración de de casi 1700 motos que ya tienen todo el proceso administrativo de declaratoria de abandono, pues esas ya salen directamente para la desintegración o chatarrización. Y estamos a la par ya iniciando el proceso de inventarios para hacer peritajes y todo de una segunda fase, que son vehículos que lleven más de un año que hayan dejado abandonados en los patios", aclaró.

Agregó: “Entonces iniciar ese proceso de declaratoria de abandono para poder también llevarlos en esa segunda fase a la desintegración. Esta primera fase son solo motos, pero están las dos fases en el mismo contrato, entonces, eso lo vamos a ver muy rapidito".

“En el resto de este año vamos a tener la ejecución de esas dos fases que nos va a permitir depurar todos esos carros que tenemos en la estación y estamos ya incluyendo vehículos que tenemos también que llevan más de un año en el sector”, sostuvo.