Cúcuta

Empresario minero fue secuestrado en Sardinata, Norte de Santander

Con este caso, ya son 82 los secuestros registrados en el departamento durante este año.

Imagen de referencia de secuestro / Getty Images / nito100

Imagen de referencia de secuestro / Getty Images / nito100

Norte de Santander.

En las últimas horas, en la vereda Valderrama del municipio de Sardinata, fue secuestrado el empresario minero Fabio Jácome, mientras se encontraba en su finca.

De acuerdo con las primeras informaciones, hombres armados habrían irrumpido en la zona y, tras intimidar a la víctima, se lo llevaron junto con su vehículo en una acción que ha causado gran preocupación en la comunidad.

El hecho se convierte en el secuestro número 82 en Norte de Santander en lo corrido del año, lo que refleja el grave panorama de inseguridad que vive la región, especialmente en zonas rurales donde la presencia de grupos armados ilegales continúa afectando a la población civil y a los sectores productivos.

Hasta el momento, las autoridades mantienen operativos en el área con el objetivo de dar con el paradero del empresario y esclarecer lo ocurrido.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad