El Pulso del Fútbol, 3 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza el posible delantero centro titular de la Selección Colombia ante Bolivia.

Convocatoria de la Selección Colombia para Eliminatorias sudamericanas: sorpresas de Néstor Lorenzo. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) (Photo by LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

Juan Sebastián Cedeño Vargas

43:36

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la previa del partido entre Colombia y Bolivia por la penúltima fecha de la Eliminatoria. Steven dijo: “Sumada toda la selección de Bolivia, Luis Díaz vale cinco veces más que todo el plantel. El delantero de mejor momento es Luis Javier Suárez”. Sobre el tema César agregó: “Hubo un momento en el que Brasil valía diez veces más que Colombia. Yo creo que de delantero pondrá a Córdoba, pero si pone a Suárez no me molesta”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

