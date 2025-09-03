Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 3 de septiembre de 2025 43:36 Cerrar Descargar

Convocatoria de la Selección Colombia para Eliminatorias sudamericanas: sorpresas de Néstor Lorenzo. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) (Photo by LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la previa del partido entre Colombia y Bolivia por la penúltima fecha de la Eliminatoria. Steven dijo: “Sumada toda la selección de Bolivia, Luis Díaz vale cinco veces más que todo el plantel. El delantero de mejor momento es Luis Javier Suárez”. Sobre el tema César agregó: “Hubo un momento en el que Brasil valía diez veces más que Colombia. Yo creo que de delantero pondrá a Córdoba, pero si pone a Suárez no me molesta”.

