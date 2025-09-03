Distrito pidió a la Lotería de Bogotá que solicite acompañamiento de entes de control

Bogotá D.C

El secretario General de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, aseguró que se le solicitó al gerente encargado de la Lotería de Bogotá el acompañamiento de los entes de control por la denuncia que realizaron desde el Concejo de la capital.

El concejal Daniel Briceño señaló presuntos sobrecostos por cerca de $3.700 millones de pesos en un contrato que adjudicó la Lotería de Bogotá para la impresión de papel.

De acuerdo con la denuncia del concejal, el gerente de la Lotería de Bogotá, Luis Alberto Neira, recibió dos propuestas para contratar el papel del chance, y al parecer lo adjudicó al más caro.

La empresa Thomas Greg and Sons ofertó el papel por $8.400 millones de pesos, y otra de la empresa Dispapeles por 1.400 millones de pesos, según Briceño.

“El evaluador dentro de la Lotería dijo que la oferta de Dispapales era artificialmente bajo, pero no dijo por qué y bajo ese entendido sacó la oferta y se lo adjudicó de forma afanosa a Thomas Greg and Sons“, afirmó el concejal quien precisó que esta última empresa “no produce papel sino que únicamente imprime y recompra insumos”.

Por eso, le pidió nuevamente a los entes de control del Distrito, tanto a la Personería como a la Contraloría de Bogotá, que investiguen esta situación.

“No puede ser que Thomas Greg además de tener al país en un lio de pasaportes, ahora también salga y se adjudique un contrato por $3.700 millones de sobrecostos”.

De ahí que el secretario Miguel Silva también pidiera a los organismos de control revisar detalladamente el procedimiento que hizo el comité evaluador.