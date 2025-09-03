Disidencias de ‘Calarcá’ usan cartilla ambiental para adoctrinar en la Amazonia colombiana

Cartilla de adoctrinamiento en el Amazonas, de las disidencias de Calarcá.

Caracol Radio conoció una cartilla de 21 páginas titulada “Amazonía Soberana”, con la que las disidencias de las Farc, bajo los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio, Gentil Duarte y Raúl Reyes, buscan ganar influencia en la región amazónica.

Lo que aparenta ser un manual de sostenibilidad, con propuestas de reforestación, uso de tecnologías limpias y prácticas agroecológicas, es en realidad un plan de adoctrinamiento con el que pretenden dividir el país y conformar una “república independiente” en un corredor estratégico que conecta a Colombia con Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú.

En el documento se plantean promesas de capacitación a campesinos, conservación de especies en peligro y reconversión productiva.

Sin embargo, las autoridades advierten que estas iniciativas esconden la verdadera intención de cooptar territorios y ejercer control social sobre las comunidades locales.

La cartilla también hace referencia a zonas específicas de interés, como los márgenes del río Caguán y el río Tunia, lo que, según fuentes de inteligencia, evidencia los corredores que las disidencias buscan dominar para sus operaciones ilegales.

¿Por qué se habla de un plan de expansión?

Es importante tener en cuenta que las disidencias de ‘Calarcá’, tienen la mayor injerencia en Meta, Guaviare, Vichada y Vaupés, territorios que si bien son alejados, tienen conexiones con la Amazonia colombiana.

Allí tienen un poder ilegal sobre campesinos que cultivan hoja de coca, pero también tienen cacao, mineria ilegal, ganaderia, propia y robada. Así que, según los analistas, llegar a la Amazonía aumentaría el recaudo de grandes cantidades de dinero para el financiamiento de su estructura criminal, bajo la fachada de una economía autosostenible con grandes extensiones de tierra y ganadería.

¿Qué dicen los analistas?

El coronel retirado Javier Soler advirtió que las disidencias usan el discurso de implementación de acuerdos y proyectos sociales como fachada para consolidar control territorial a través de las milicias. Explicó que existen dos tipos: las milicias populares, encargadas del adoctrinamiento y combate, y las milicias bolivarianas, dedicadas a la inteligencia, infiltración en juntas de acción comunal y creación de fachadas legales como tiendas, billares o pequeños negocios que les permiten mover recursos, guardar armas y adquirir tierras.

Según Soler, estas estructuras también operan bajo el Partido Comunista Clandestino (PC3), fundado por Alfonso Cano, cuyo objetivo es la cooptación política mediante el llamado “repoblamiento estratégico”: trasladar familias de zonas guerrilleras hacia áreas fronterizas o de interés para asegurar dominio social y político.

El oficial retirado alertó que, de esta manera, los grupos terminan cogobernando con recursos estatales, ejecutando proyectos locales y consolidando corredores para el narcotráfico.

Esto, según dijo, les permite convertirse en una autoridad paralela que carnetiza pobladores, regula entradas y salidas, y crea “republiquetas” con control total del territorio, lo que representa un grave riesgo para la seguridad nacional.

No es una estrategia nueva

Por su parte, el coronel de la reserva del Ejército, Wilson Niño Galeano, consultor en seguridad afirmó que esto no esto no es nuevo y son propuestas que vienen desde los lineamientos de plan estratégico que tuvieron las FARC en sus inicios, pero que se mantiene hoy en día con parte de todos estos grupos con la totalidad de disidencia de las FARC.

“Entonces no es más que simplemente el continuismo de ese plan estratégico de coaptar la población civil realmente desarrollando propuestas ambientales, agropecuarias y y de control territorial de la población y toda la parte económica”.

Aprovechó para hacer un llamado de atención al gobierno nacional: “realmente las FARC siguen siendo las mismas, que las llamemos disidencias, no quiere decir que es un grupo diferente al histórico que toda todo el tiempo ha existido, que se desmovilizó una facción algo grande, pero continuó otra mitad bajo el nombre de disidencias, pero sigue el mismo continuismo en la en el cumplimiento de sus objetivos y planes de su plan estratégico en su momento”.