Corte Constitucional admitió demanda contra ley que regula las encuestas en el marco de elecciones

JUSTICIA

La Corte Constitucional admitió para su estudio una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2494 de 2025, que establece medidas sobre la elaboración, publicación y divulgación de encuestas en el marco de procesos electorales en Colombia.

El demandante, Juan Manuel López Molina, argumenta que la ley viola la reserva de ley estatutaria y carece del análisis de impacto fiscal requerido.

En ese sentido, López Molina sostiene que la ley, al condicionar la publicación de encuestas en contextos electorales, afecta derechos fundamentales como la libertad de expresión, información y participación política.

Además, argumenta que impone condiciones técnicas y temporales exigentes que pueden inhibir la circulación de información de interés público.

Asimismo, el demandante señala que la ley crea nuevas funciones y órganos técnicos para el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que implica gastos adicionales no evaluados ni presupuestados adecuadamente, incumpliendo el principio de sostenibilidad fiscal.

Tras examinar la demanda, la Corte Constitucional decidió admitirla pues considera que los argumentos presentados cumplen con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.

Inicia la práctica de pruebas

En consecuencia, el magistrado sustanciador Juan Carlos Gonzále decretó la práctica de pruebas, solicitando a las secretarías generales de la Cámara de Representantes y del Senado los antecedentes legislativos de la ley, y al Ministerio de Hacienda el concepto sobre su impacto fiscal.

Además, se ordenó comunicar el inicio del proceso al presidente de la República y al presidente del Congreso, y se ha invitado a distintas organizaciones e instituciones a emitir concepto sobre los puntos relevantes de la controversia.