Clasificación general Vuelta España: Así quedaron Bernal y colombianos tras suspensión de etapa 11

Jornada atípica en la Vuelta España. Una jornada llena de montaña, de 157.4 kilómetros con inicio y un final también presupuestado en Bilbao, quedó huérfana de ganador por manifestaciones pro Palestina en la línea de meta.

La organización decidió que no hubiera ganador y faltando 3 kilómetros para el final, se neutralizó la carrera. En ese sector se tomaron todos los tiempos de clasificación general, mientras que sí hubo los puntos logrados en la montaña y los del sprint intermedio.

Esta decisión de La Vuelta se toma tras los diferentes incidentes ocurridos a lo largo del día por las protestas contra la presencia del Israel-Premier Tech en la carrera y contra la situación que vive la población palestina en Gaza.

La etapa 11 de la Vuelta España, sin ganador por manifestaciones pro-Palestiana en Bilbao

El pedalista del Bahrein, Santiago Buitrago, fue uno de los más combativos del día, pues integró la fuga y por varios kilómetros estuvo liderando en solitario, sacando casi 30 segundos de diferencia con el pelotón. Sin embargo, faltando 24 kilómetros fue cazado por el pelotón.

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España

La clasificación tardó tiempo en salir, pues al correr el punto de control de los tiempos, se demoró más de lo normal establecer las diferencias de cada ciclista en la general. Sin embargo, Jonas Vingegaard se mantiene como el líder de la carrera y Egan Bernal es el mejor colombiano.

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Team Visma 37:33:52 2. Joao Almeida UAE Team +52″ 3. Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling +56″ 11. Egan Bernal INEOS +3′29″ 21. Harold Tejada Astana Bahrain-Victorious +10′07″ 25. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +15′00″ 43. Brandon Rivera INEOS +36′54″ 73. Sergio Higuita Astana +54′25″ 76. Juan G. Martínez Picnic PostNL +55′34″

¿Cómo se correrá la etapa 12 de la Vuelta España?

En su mayoría, será una jornada llana. No obstante, habrá un puerto de segunda categoría y otro de primera, a menos de 20 kilómetros para la meta. Será un recorrido total de 144.9 km entre Laredo y Los Corrales de Buelna.

