Cemento País llega a La Guajira y sus alrededores con producto ideal para proyectos de construcción

Cartagena

Cemento País llega a La Guajira y sus alrededores con su cemento de 42.5 kilos de Uso General. La compañía manifestó que este producto es ideal para proyectos de construcción en la región.

El gerente Comercial de Cemento País, Carlos Espinosa Osorio, destaca que “estamos emocionados de lanzar nuestro cemento en La Guajira. Creemos que nuestra calidad y resistencia serán fundamentales para el desarrollo de la región”.

Con este nuevo lanzamiento, Cemento País se consolida como una opción confiable para los constructores y propietarios de La Guajira.

La empresa sigue trabajando para satisfacer las necesidades de sus clientes y contribuir al crecimiento de la región“.