Cartagena lanzó la Agenda del Mes por la Paz: se realizarán 25 actividades en toda la ciudad

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, junto con el Consejo Distrital de Paz, Convivencia, Reconciliación y Derechos Humanos, realizó el lanzamiento oficial de la Agenda del Mes por la Paz, denominada “Arropamos la vida con dignidad y esperanza”, una propuesta que integra a toda la ciudadanía en el propósito de avanzar hacia la formulación de la Política Pública de Paz y Derechos Humanos en el Distrito.

Durante este mes se llevarán a cabo 25 actividades en todo el territorio distrital, incluyendo los territorios rurales, con el objetivo de construir espacios de diálogo, reconciliación y reconocimiento de la diversidad social y cultural de Cartagena.

La agenda contempla actividades académicas, lúdicas, culturales, artísticas, deportivas, encuentros comunitarios y jornadas de diálogo social, que permitirán la participación de líderes sociales, organizaciones comunitarias, instituciones educativas, juventudes, mujeres, comunidades étnicas y ciudadanía en general.

Este esfuerzo institucional que busca que la paz se entienda como un ejercicio colectivo puesto que la construcción de paz en Cartagena requiere del compromiso de todos los sectores sociales. Por eso se ha diseñado una agenda incluyente que reconoce la voz de la ciudadanía, sus necesidades y sus propuestas, como base para una política pública sólida y transformadora. Con esta agenda se está arropando la vida con dignidad y esperanza.

Cada actividad es un espacio para visibilizar el valor de la convivencia, la reconciliación y los derechos humanos como pilares para un futuro más seguro y humano en Cartagena. La Agenda del Mes por la Paz se convierte en un hito para la ciudad, no solo porque fortalece el compromiso institucional con la promoción de la paz, sino porque convoca a la ciudadanía a ser protagonista de un cambio social sostenible, donde la diversidad, la justicia social y la equidad sean la base de la vida comunitaria.

La Secretaría del Interior en cabeza del programa de paz territorial y el Consejo Distrital de Paz invitan a todos los cartageneros y cartageneras a participar en estas actividades y a sumarse a la construcción de una Cartagena que avance hacia la paz, la reconciliación y la garantía plena de los derechos humanos.