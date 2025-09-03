Capturado hombre que habría robado 85 millones de pesos a comerciante en el norte de Bogotá

Bogotá D.C

A plena luz del día, dos hombres intimidaron y robaron $85 millones de pesos a un comerciante en el barrio Andes ubicado en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá.

La comunidad habría retenido y golpeado a uno de los presuntos delincuentes, para luego entregarlo a las autoridades.

Al llegar al lugar, la Policía encontró al hombre con signos de haber sido golpeado, tras ser señalado por los ciudadanos de amenazar a un comerciante con un arma de fuego y de robar una alta suma de dinero producto de la venta de un vehículo.

“En las últimas horas un ciudadano se desplazaba en su vehículo personal, donde es alcanzado por dos ciudadanos en dos motocicletas, lo intimidan con arma de fuego para hurtarle sus pertenencias”, aseguró el teniente Coronel Diego Villar.

Durante el registro, el presunto delincuente portaba una pistola con diez cartuchos. Posteriormente, el capturado fue trasladado a un centro asistencial para su valoración médica, donde se materializó su captura.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, hurto y amenazas.