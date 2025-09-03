Cambio Radical denunciará a magistradas del CNE que suspendieron sanciones a sus congresistas

Colombia

El partido Cambio Radical informó que denunciará a las magistradas del CNE Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, por el presunto delito de prevaricato, esto luego de que interpusieran medidas cautelares a la sanción del partido con pérdida de voz y voto a los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega.

Según indicaron desde la colectividad a través de un comunicado, la denuncia será radicada ante la Corte Suprema de Justicia y también presentarán una queja disciplinaria en su contra ante la Procuraduría.

“El Partido Cambio Radical hoy presentará denuncia ante la Corte Suprema de Justicia y queja disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación, en contra de las magistradas del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, por el presunto delito de prevaricato”.

Cambio Radical presentó recusación contra las magistradas del CNE

Mencionaron además desde el partido que luego de ser notificados de que la senadora Ana María Castañeda había impugnado la sanción, Cambio Radical recusó a la magistrada Alba Lucía Velásquez, “por pertenecer al Pacto Histórico y tener un claro conflicto de intereses”, motivo por el cual también se solicitó que fuera apartada del trámite de cualquier medida cautelar.

Explican que aunque de acuerdo con la ley, dicha recusación debía ser estudiada por el siguiente magistrado en orden alfabético y la decisión debía adoptarse en Sala Plena, “la magistrada rechazó arbitrariamente la recusación y decretó una medida cautelar que detiene la sanción contra la parlamentaria Ana María Castañeda”.

De igual modo señalan que el partido se enteró de la impugnación a la sanción por parte del senador Temístocles Ortega a través de comunicación enviada por el secretario del Senado a la colectividad.

“Tras esto, el movimiento político interpuso recusación contra la magistrada Fabiola Márquez, solicitando que esta sea apartada del caso. No obstante, de manera irregular y sin fundamento alguno, la magistrada Fabiola Márquez, perteneciente al Pacto Histórico, hoy profirió un auto en el que decretó una medida cautelar de urgencia”.

Cambio Radical pide levantar suspensión provisional a sanciones contra dos de sus congresistas

Ante esto Cambio Radical pidió a la sala plena del Consejo Nacional Electoral y puntualmente a los magistrados Altus Baquero y Maritza Martínez que, debido a “estas graves irregularidades”, se suspendan de manera inmediata las medidas cautelares adoptadas, “teniendo en cuenta que ellos son los competentes para conocer sobre las recusaciones”.