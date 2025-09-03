Arrancó la Feria Yo Emprendo y se prepara la Feria Laboral en Santander

La Universidad de Santander (UDES) abrió las puertas de la cuarta edición de la Feria Yo Emprendo, un espacio en el que más de 50 emprendedores de la región presentan sus iniciativas hasta el próximo 5 de septiembre. Este escenario se consolida como una vitrina para fortalecer el ecosistema empresarial y visibilizar los proyectos locales con un componente académico.

Sebastián Calderón, vicepresidente de la Red Santandereana de Egresados, explicó:“La feria Yo Emprendo es una muestra empresarial de todos los emprendedores de la región santandereana y es nuestra cuarta versión. Es importante tenerlo en cuenta y esta edición tiene el componente académico. Vamos a potencializar los emprendimientos de la región, tenemos más de 50 emprendedores con su muestra empresarial y ese es el principal evento.”

¿La Feria Laboral y Académica cuándo será?

Pero la agenda de septiembre no se detiene allí. El 3 de septiembre se desarrollará el Seminario de Empleabilidad en la Universidad Industrial de Santander (UIS), primera fase de la Feria Laboral y Académica REDSEG 2025, que prepara a los graduados para enfrentar procesos de selección y fortalecer competencias de inserción laboral.

La segunda fase será el 17 de septiembre en la UDES, con el gran networking entre profesionales, empresarios y reclutadores. Calderón agregó:“Ese networking con empresarios y reclutadores de la región es el 17 de septiembre aquí en la UDES. Más de 40 empresas estarán recepcionando hojas de vida, currículos y también haciendo ejercicios de reclutamiento.”

Con estas iniciativas, las universidades y redes de egresados de Santander buscan reforzar la innovación, la empleabilidad y la conexión entre el talento joven y el sector productivo, aportando al desarrollo económico de la región.