Abrieron inscripciones de Convocatoria ‘Carrozas al Taller’ para escultores cartageneros

Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) y en alianza con CORPOCOBRAS y el Consejo Distrital de Artes Plásticas y Visuales (CAPVI), abre la 2da convocatoria pública ‘Carrozas al Taller’, en el marco del proyecto Plástica Novembrina 2025.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta convocatoria está dirigida a escultores cartageneros que quieran formarse y participar en la elaboración de las 20 carrozas festivas y 10 macrofiguras que engalanarán el Desfile del Bando de las Fiestas de Independencia 2025.

“Con esta convocatoria reafirmamos que el talento cartagenero es el corazón de nuestras Fiestas de Independencia. Queremos que nuestros escultores sean protagonistas de la tradición, creando las carrozas y macrofiguras que llenarán de orgullo las calles de la ciudad”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

‘Carrozas al Taller’ es un espacio de formación intensiva de tres días en el que los artistas participantes aprenderán y actualizarán técnicas de talla escultórica efímera de gran escala, utilizando icopor y otros materiales, bajo la metodología de aprender haciendo. Durante el proceso se consolidarán cinco macrofiguras y los escultores seleccionados serán vinculados como líderes realizadores de las carrozas.

“El objetivo es que los artistas locales fortalezcan sus saberes y que la Escuela Festiva se convierta en un espacio permanente de transmisión de conocimiento. Estamos construyendo la fiesta con la gente, con sus manos y con su pasión por Cartagena”, explicó la directora del IPCC, Lucy Espinosa.

El taller se desarrollará los días 12, 13 y 14 de septiembre en una bodega industrial con condiciones adecuadas para el trabajo a gran escala. Los materiales básicos, así como la alimentación durante las jornadas, serán suministrados por la organización.

Requisitos de inscripción

Los interesados deben:

• Ser oriundos del Distrito de Cartagena o residentes durante los últimos cinco años (con declaración notarial en caso de residencia).

• Contar con experiencia comprobada en escultura figurativa (preferiblemente en icopor, madera o materiales efímeros).

• Presentar un portafolio con mínimo cinco esculturas de su autoría (dos vistas de cada obra).

• Adjuntar copia de documento de identidad.

• Para los escultores líderes contratados en 2024 por el IPCC, presentar paz y salvo del equipo de trabajo.

• Enviar toda la documentación al correo carrozalab2025@gmail.com, con el asunto: Inscripción “Carrozas al Taller”.

Fechas clave

• Convocatoria abierta: 1 al 7 de septiembre de 2025

• Publicación de seleccionados: 8 de septiembre de 2025

• Firma del acta de compromiso: hasta el 10 de septiembre de 2025

• Taller de formación: 12, 13 y 14 de septiembre de 2025

Estímulos y participación

Los escultores seleccionados serán vinculados contractualmente por dos meses para liderar la producción de las carrozas y macrofiguras, trabajando junto a un equipo técnico. Además, recibirán un certificado de participación firmado por CORPOCOBRAS, IPCC y el Fondo Mixto de Artes y Cultura.

Con esta convocatoria, la Alcaldía de Cartagena y el IPCC continúan consolidando la Escuela de Formación Festiva, un proceso que fortalece los oficios artísticos vinculados a las Fiestas de Independencia y garantiza la transmisión de saberes a nuevas generaciones de creadores.