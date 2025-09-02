¡Victoria de oro! Real Cartagena venció a Atlético Huila en Neiva en el debut de Néstor Craviotto

Cartagena

En el debut de Néstor Craviotto en el banquillo de Real Cartagena, el cuadro auriverde superó por la mínima diferencia a Atlético Huila en un juego correspondiente a la octava jornada del Torneo BetPlay II-2025. El guajiro Jairo Ditta fue el autor del único tanto del compromiso, que además estiró a cuatro la racha de triunfos consecutivos del Heroico.

Luego de tres partidos en condición de local, el elenco amurallado volvió a jugar de visitante y volvió a sumar de a tres. Logró imponer condiciones e hizo valer la solitaria anotación en un siempre duro Guillermo Plazas Alcid, donde no ganaba desde 2022.

Huila, invicto como local en el presente certamen, arrancó las acciones en su máxima ofensiva, buscando la diferencia de manera tempranera. La vocación del mediocampo y la delantera opita era ir por el gol, y Real Cartagena solo esperaba. Así aguantaron los hombres de Craviotto los primeros 20 minutos.

El elenco auriverde, que en su visita a Neiva vistió de celeste, se metió en partido por intermedio de Acosta, Nieva y De La Rosa, quienes se comenzaron a juntar para imponer presencia en el área rival. Fue ahí que el equipo cartagenero aprovechó el dominio para hacerse con la ventaja en un momento clave del juego.

Al minuto 43, De La Rosa se juntó con Nieva por el sector derecho, el 20 sacó un centro preciso para que Ditta cabeceara con la frontal hacia el piso y cogiera a contrapierna al portero Méndez, quien no pudo evitar la caída de su arco. 0-1, Ditta bailaba y los demás celebraban la parcial victoria.

En la parte complementaria, Real Cartagena continuó dominando al elenco huilense, aprovechando, entre tanto, el contragolpe. Sin embargo no pudo estirar la ventaja. Sobre los 76 minutos, el recién llegado DT realizó sustituciones para darle aire a sus dirigidos: Álvaro Meléndez, Duvan Mosquera y Santiago Gómez saltaron al césped en reemplazo del goleador Ditta, el Paisa Rodríguez y Murillo, respectivamente. Fueron Meléndez y Gómez los que gozaron de oportunidades para estirar la ventaja, pero no tuvieron éxito de cara a gol.

El compromiso también sirvió para que Michael Ortega tuviera sus primeros minutos con el escudo del heroico en el pecho.

Con esta victoria, Real Cartagena se trepó a la segunda casilla de la tabla de posiciones con 15 unidades, a 6 del líder Jaguares de Córdoba. El próximo compromiso del Heroico será ante Barranquilla FC a las 5:00 p.m. del domingo 7 de septiembre en el estadio Jaime Morón León.