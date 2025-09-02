Vecinos de Urb. La Española se quejan por “modernización” eléctrica: conozca las razones

La denominada modernización eléctrica que implementa Afinia en toda su área comercial, tiene preocupados a los habitantes de la urbanización La Española al nororiente de Cartagena, por las implicaciones que pudiera tener en materia de facturación.

Dicen los vecinos que un diagnóstico al estado de la infraestructura, terminó prácticamente en la posibilida de una intervención casi que obligatoria por parte de dicha compañía, situación que no ha sido debidamente socializada a nivel interno mediante asamblea de corpropietarios.

“Hemos estado en caos total aquí en la urbanización, los asociados o propietarios de aquí porque la empresa Afinia nos ha puesto contra la pared en una decisión que es trascendental para toda la comunidad y es el cambio de la infraestructura eléctrica. Ellos han incumplido con unos acuerdos verbales y por escrito también, y han tomado la decisión por parte de ellos, unilateral donde dicen que van a venir a quitarnos la energía para ser el cambio de la infraestructura”, dijo Elizabeth Santamaría, una de las posibles afectadas.

Por su parte la empresa, comunicó a través de un documento que para corregir los riesgos, producto del mal estado de algunos elementos, se procederá a un corte este 4 de septiembre de 2025. Entre tanto, la comunidad pidió más tiempo para considerar los alcances del trabajo.