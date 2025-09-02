Tunja

Tunja se alista para la cuarta edición del Día Departamental de la Papa

La Plaza de Bolívar de Tunja será escenario de actividades culturales, paneles, concursos y la gran Papatón, con el objetivo de resaltar el trabajo campesino y fortalecer la cadena productiva de la papa en Boyacá.

Tunja vivirá la cuarta edición del Día Departamental de la Papa.

Sebastián Olmos

Tunja

Este viernes 5 de septiembre, Tunja será el epicentro de la cuarta edición del Día Departamental de la Papa, una celebración que busca exaltar la importancia de este producto insignia para la economía boyacense y el trabajo de los campesinos que lo cultivan.

La jornada se desarrollará en la Plaza de Bolívar de la capital boyacense y contará con un panel de expertos, actividades culturales y lúdicas, además de la tradicional Papatón, que busca promover la compra directa de papa a los productores locales. También se realizará el concurso del Turma Running, una competencia en la que los participantes corren cargando bultos de papa en diferentes categorías para niños, mujeres y hombres.

El secretario de Fomento Económico y de Servicios Públicos de Tunja, Juan Carlos Pérez, destacó que todo está preparado para esta celebración.

“Ya está todo listo para celebrar este viernes 5 de septiembre la cuarta edición del Día Departamental de la Papa, en la que se desarrollarán varias actividades. Queremos que los boyacenses y visitantes se unan a esta festividad que resalta el esfuerzo de nuestros campesinos y fortalece la cadena productiva del sector”, afirmó el funcionario.

Durante el evento también se presentarán productos innovadores derivados de la papa, como snacks, arequipe y diversas variedades nativas, tocareñas y criollas. Además, habrá exposición de maquinaria agrícola y tecnologías como drones aplicados al campo.

Las inscripciones para las actividades podrán realizarse desde las 8:00 de la mañana en la Plaza de Bolívar o a través de los portales de la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja.

Las autoridades esperan superar el récord de ventas en la Papatón y fortalecer los lazos entre productores, comerciantes y empresarios del sector gastronómico y hotelero de la región.

