¿Qué cadena hotelera internacional llega a Armenia y construirá imponente hotel? les contamos

Armenia

Buena Noticia, se confirma la llegada a la ciudad de Armenia de la reconocida cadena hotelera internacional Ibis Styles, que construirá su primer hotel esa ciudad con una inversión de 75.000 millones de pesos

El hotel se construirá en la avenida Centenario de Armenia al lado del Mal Centenario al norte de la capital del Quindío, liderado por Felipe Gómez Arquitectos, firma colombiana con más de 39 años de experiencia en arquitectura integral con experiencia en este tipo de proyectos en varios países del mundo.

Felipe Gámez, gerente del proyecto, indicó que “la inversión alcanzará los 75.000 millones de pesos y contará con un edificio de 13 pisos, 180 habitaciones, un rooftop con bar y piscina, restaurante con capacidad para 120 personas, salón de reuniones para 220 asistentes, un local comercial de café. La construcción está proyectada para culminar en 48 meses,

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, agradeció a los empresarios que pusieron los ojos en el departamento para realizar este proyecto, y aseguró que es el punto de partida para que muchos empresarios se sientan atraídos por el destino, proyectado como de alto valor a nivel nacional e internacional.

Rodrigo Estrada, presidente de la Cámara de Comercio subrayó “quiero resaltar la labor muy importante de los inversionistas y la agencia de inversión que se ha creado que ha traído muchas empresas, una entidad que creamos entre gobernación, alcaldía, cámara y lo segundo fundamental de este proyecto es que es una marca mundial.

El Ibis es una marca internacional, cuando la gente va a Alemania, Europa, muchas partes, el Ibis está allí y tiene muy buena acogida, que aparezca a nivel mundial Ibis, Armenia, eso genera movimiento, movilidad como tal y el objetivo de ellos es traer mucho turista extranjero, que además se queda mucho más tiempo e invierte mucho más.