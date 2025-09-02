Promesa del BMX del Tolima sufrió accidente y lucha por su movilidad en un hospital de Manizales

Ibagué

Caracol Radio conoció la historia del bicicrosista de 12 años que se accidentó en la pista de BMX del Parque Deportivo y sufrió varias fracturas cervicales que ponen en riesgo su movilidad.

La vida de Jhoan David Ramírez Hincapié, cambió el pasado viernes 29 de agosto mientras realizaba un entrenamiento en el que sufrió una caída que le ocasionó fracturas en las vértebras cervicales LC4 y LC5, comprometiendo su movilidad.

El menor en primera instancia fue atendido en la clínica Asotrauma, pero por la complejidad de las lesiones fue trasladado al Hospital Infantil Rafael Henao Toro en Manizales, donde un neurocirujano pediátrico asumió su valoración y tratamiento.

Aunque Jhoan David Ramírez Hincapié se encuentra estable, las fracturas comprometen la movilidad en sus brazos y una pierna, lesiones que buscarán ser tratadas a través de una cirugía que podría practicársele.

Precisamente Caracol Radio diálogo con David Ramírez, padre del menor, quien junto a su esposa, se encuentran en Manizales enfrentando este difícil momento, una prueba que les pone la vida.

“Él estaba en la pista, en la tercera recta perdió el control y sufrió la lesión, el entrenador esperó que llegara la ambulancia, lo trasladaron a Asotrauma, los exámenes determinaron que debía ser trasladado a un hospital en el que exista cirujano pediátrico”, dijo David Ramírez, padre del menor.

Ahora su familia espera que se le pueda practicar una cirugía que podría dar una posibilidad para su recuperación “Estamos a la espera de salir victoriosos después de la cirugía, los médicos afirman que debemos tener fe, que el tratamiento puede durar meses, por eso estamos con el alma en la mano, pero con la fe en cristo”.

Jhoan David Ramírez Hincapié ha sido campeón nacional de BMX, ha logrado ganar validas nacionales e interclubes, ahora lucha por su movilidad en este centro asistencial en Manizales.

Finalmente, David Ramírez, pidió a los tolimenses poner a su hijo en las oraciones y extendió un llamado a los ciudadanos de buen corazón para que apoyen a su familia en este momento de dificultad.

Cualquier tipo de apoyo se puede realizar a nombre de Jesús Ramírez al NEQUI 302 33 33 495 y de Claudia Hincapié 318 413 71 98.