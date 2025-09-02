La LuciérnagaLa Luciérnaga

Admiro y respeto al señor Uribe, siempre le ha servido con amor a Colombia: Carlos Pinzón

En Sin Anestesia estuvo Juan Carlos Pinzón Bueno, exministro de Defensa, quien habló sobre su posible candidatura, su cercanía con Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático

Adriana Bibiana Mejía

En su paso por el programa Sin Anestesia de Caracol Radio, habló el exministro de defensa, Juan Carlo Pinzón, quien manifestó su admiración por Álvaro Uribe Vélez, y la posibilidad de convertirse en candidato para la presidencia en 2026.

Si bien Pinzón tuvo varios cargos a lo largo de su carrera, destacó como ministro de Defensa durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Él mencionó que desde siempre le ha gustado servir, más si es para el país:

“Es la hora que no me he lanzado como candidato, pero sí siente uno el deseo de servir a Colombia. Crecí en una familia que sirve y me tocó servir en muchos cargos, y cuando uno ve todos los rollos y líos que hay en el país, uno dice que puede ser útil”

Noticia en desarrollo.

