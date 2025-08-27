Corte Suprema decidirá si Álvaro Uribe Vélez puede defenderse en libertad: ya llegó tutela

A la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia llegó para su estudio la tutela que dejó en libertad al expresidente, Álvaro Uribe Vélez, mientras avanza la apelación de su condena de 12 años de prisión al encontrarlo culpable por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal.

La Corte decidirá en segunda instancia si Uribe Vélez puede defenderse en libertad luego de que las víctimas apelaran un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que protegió los derechos fundamentales del exmandatario.

“Dejar sin efecto el numeral cuarto del fallo proferido el 1° de agosto de 2025, por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto ordenó la privación inmediata de la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez; hasta tanto la correspondiente sala de decisión penal, de este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia. En consecuencia, disponer que el juzgado accionado de manera inmediata, expida la boleta de libertad a favor del tutelante”, dice la decisión judicial del Tribunal.

Cabe resaltar que esta decisión de dejarlo en libertad, se dio luego de que el Tribunal estudiara los argumentos de la defensa del exmandatario, liderada por Jaime Granados, en la que que alegaba que la juez Sandra Heredia trasgredió los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y la libertad de Álvaro Uribe Vélez.

“Los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social, los cuales resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social”.

En ese sentido la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación estudiará la apelación de las víctimas y determinará si Uribe Vélez puede seguir en libertad.