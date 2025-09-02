Otro periodista fue asesinado en ataque de Israel en Gaza, 248 reporteros han muerto

Demonstrators arrange artwork depicting journalists who were killed while performing their duties in Gaza, as they take part in a pro-Palestinian rally against Israel's actions and ongoing food shortages in the Gaza Strip, which the UN officially declared a famine on August 22, during a protest in Sydney's central business district on August 24, 2025. (Photo by Saeed KHAN / AFP) / SAEED KHAN

Las autoridades de Hamás en la Franja de Gaza denunciaron este martes el asesinato de otro periodista gazatí en los ataques de Israel contra el enclave, elevando a 248 la cifra de reporteros y comunicadores muertos durante la ofensiva.

“El número de periodistas martirizados ha subido a 248 desde el comienzo de la guerra genocida contra la Franja de Gaza, tras el anuncio del martirio del periodista Rasmi Yihad Salem, que trabajaba como fotoperiodista para la Compañía Mediática Al Manara”, dijo la Oficina de Medios del Gobierno gazatí en un comunicado.

Según medios palestinos, Salem murió este martes en un bombardeo contra la ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes han intensificado los ataques de cara a su anunciada incursión.

Las autoridades de Hamás pidieron en su mensaje a la comunidad internacional y a las organizaciones mediáticas de todo el mundo “condenar los crímenes de la ocupación, disuadirla, procesarla en los juzgados internacionales por sus crímenes, y llevar ante la justicia a los criminales”.

Según indicó RSF en su web, 220 periodistas han sido asesinados por el Ejército israelí en la Franja de Gaza en casi 23 meses, sin embargo la cifra sería mayor por los últimos hechos reportados.

Solo en la noche del 10 al 11 de agosto, las fuerzas israelíes mataron a seis periodistas en un ataque “selectivo y reivindicado” contra el corresponsal de Al-Jazeera en el enclave, Anas al Sharif.