Mujer murió tras ser herida con arma de fuego en el barrio Nueva Castilla de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró un nuevo caso de homicidio en el barrio Nueva Castilla ubicado en la comuna 7 de la capital del Tolima.

“El día primero de septiembre a las siete de la noche aproximadamente se recibe información a través de la línea 123 que en el barrio Nueva Castilla se presenta una persona lesionada por arma de fuego”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la METIB.

Según estableció Caracol Radio, los uniformados de la Metropolitana confirmaron que la persona lesionada fue trasladada a la Clínica Nuestra donde llegó sin signos vitales.,

“Ingresa una mujer sin signos vitales producto de lesiones por arma de fuego, la cual es identificada como Claudia Ramos de 39 años, presentaba anotaciones por investigaciones realizadas por fuga de presos, concierto para delinquir, lesiones personales, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como extorsión”, dijo el oficial.

Los actos urgentes fueron realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación “Las primeras informaciones recolectadas por la patrullas de vigilancia y la Seccional de Investigación Criminal, se refiere a que los hechos podrían ser por conflictos recientes tenidos por esta persona”, dijo el coronel Mora.

Por ahora, las autoridades no descartan otras hipótesis sobre este caso, por lo que se solicita a la comunidad que tenga información sobre este hecho a comunicarse a través de la línea 123.