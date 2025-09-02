Mas de 100 comités de firmas se han inscrito ante la Registraduría para elecciones de 2026

Colombia

105 comités inscriptores de candidaturas avaladas por firmas ya se han registrado para participar de las elecciones a Congreso y Presidencia de 2026.

Según informaron desde la Registraduría, hasta el momento se han inscrito 69 comités apoyadas por grupos significativos de ciudadanos para las elecciones a la Presidencia y 36 para el Congreso.

De los inscritos para el Congreso, 17 son al Senado de la República: 12 por Cundinamarca, 1 por Antioquia, 1 por Valle, 1 por Atlántico, 1 por Risaralda y 1 por Arauca y 19 a la Cámara de Representantes: 14 por circunscripciones territoriales, 3 por Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) y 2 por la circunscripción internacional).

Jornadas de capacitación para comités inscritos

Sumado a esto indicaron desde la organización electoral que se encuentran adelantando jornadas de capacitación “dirigidas a dichos comités donde se han socializado las causales de validación o invalidación de los apoyos o firmas, y se han dado recomendaciones para el proceso de entrega de los formularios de apoyo”.

¿Cuál es el plazo para validar las firmas?

Los 69 precandidatos que buscan aspirar por firmas a la Presidencia de la República tienen hasta el 17 de diciembre de 2025 para avalar más de 635 mil firmas ante la Registraduría y así mismo, poder validar sus candidaturas.