Política

Mas de 100 comités de firmas se han inscrito ante la Registraduría para elecciones de 2026

De acuerdo con la Registarduría 69 de estos comités corresponden a precandidaturas a la Presidencia y 36 al Congreso de la República

Tomado de: Registarduría

María Paula Pineda

Colombia

105 comités inscriptores de candidaturas avaladas por firmas ya se han registrado para participar de las elecciones a Congreso y Presidencia de 2026.

Según informaron desde la Registraduría, hasta el momento se han inscrito 69 comités apoyadas por grupos significativos de ciudadanos para las elecciones a la Presidencia y 36 para el Congreso.

De los inscritos para el Congreso, 17 son al Senado de la República: 12 por Cundinamarca, 1 por Antioquia, 1 por Valle, 1 por Atlántico, 1 por Risaralda y 1 por Arauca y 19 a la Cámara de Representantes: 14 por circunscripciones territoriales, 3 por Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) y 2 por la circunscripción internacional).

Jornadas de capacitación para comités inscritos

Sumado a esto indicaron desde la organización electoral que se encuentran adelantando jornadas de capacitación “dirigidas a dichos comités donde se han socializado las causales de validación o invalidación de los apoyos o firmas, y se han dado recomendaciones para el proceso de entrega de los formularios de apoyo”.

¿Cuál es el plazo para validar las firmas?

Los 69 precandidatos que buscan aspirar por firmas a la Presidencia de la República tienen hasta el 17 de diciembre de 2025 para avalar más de 635 mil firmas ante la Registraduría y así mismo, poder validar sus candidaturas.

