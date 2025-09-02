Localizan cuerpo de hombre que desapareció mientras nadaba en el río Magdalena en Honda, Tolima

Tolima

Luego de varios días de búsqueda los organismos de socorro lograron localizar el cuerpo de un hombre que el pasado viernes desapareció mientras nadaba en aguas del río Magdalena a la altura del municipio de Honda, Tolima.

Se trata de Michael Martínez de 29 años de edad, licenciado en educación física, quien actualmente se desempeñaba como instructor del gimnasio de la caja de compensación Comfenalco Tolima en esa localidad, quien junto a una amiga decidió lanzarse al río Magdalena para realizar una rutina de natación. Tras varios minutos de práctica recreativa no volvió a salir.

De inmediato los Bomberos Voluntarios de la población junto con la Defensa Civil emprendieron intensas tareas de búsqueda y rastreo por este caudaloso río logrando cuatro días después ubicarlo en el sector de puente Purnio a la altura de la población de La Dorada, Caldas.

Una vez, ubicado el cuerpo fue trasladado a la morgue de esa población para la respectiva inspección judicial al cadáver y proceder su entrega a la familia para trasladarlo a Ibagué.

¿Cómo lo recuerda su familia?

Mariana Martínez, hermana de la víctima, relató que Michael estaba feliz laborando en la población de Honda al contar con un trabajo estable.

“Durante varios años estuvo en labores informales pero ahora estaba contento por tener una oportunidad laboral estable. Cada quince días venía a Ibagué a visitarnos y compartir en familia”, manifestó.

Sobre su desaparición en el río Magdalena relató que aprovechando la visita de una amiga fue a este lugar para nadar. Se sumergió en dos ocasiones saliendo sin inconvenientes. Ya para la tercera ocasión no volvió a salir.

Mariana agradeció a todos los organismos de socorro y comunidad ribereña por la colaboración que brindaron para la búsqueda y localización del cuerpo de su hermano asimismo reconoció el acompañamiento de la caja de compensación Comfenalco Tolima en este momento de dolor.